L'UDC Ruben Ramchurn sous enquête pour trafic de certif' Covid et de drogue

«Il a monté tout un dossier en mélangeant des histoires. En plus de ce trafic, je serais un gros consommateur de drogue, j'en aurais vendu dans un bar de prostituées à Yverdon et organisé des soirées chez moi pendant la pandémie, avec de la drogue... Alors que je n'ai même pas de salon, je n'invite personne chez moi. On m'accuse d'avoir fait des fêtes et des passes Covid, mais sans savoir à quelles dates. Et l'une des histoires retenues par ce policier concerne un autre Ruben.»

Ruben Ramchurn