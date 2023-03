Un dinosaure vieux de 67 millions d'années est exposé à Zurich

Vidéo: watson

Ce vrai T-Rex est à vendre en Suisse, voici son histoire

Le squelette d'un dinosaure composé de trois animaux peut être actuellement observé à Zurich jusqu'au 16 avril.

«Quel est ton dinosaure préféré?»

Si la réponse est «T-Rex!», rendez-vous à la Tonhalle de Zurich, où on peut admirer le TRX-293 Trinity jusqu'au 16 avril. Il s'agit du premier T-Rex à toucher le sol suisse. Nous lui avons rendu visite.

Trinity, un sacré bout de femme. image: zvg Koller Auktionshaus

Présentation de Trinity

Le fossile, tel qu'il est présenté aujourd'hui, se compose de 293 os individuels dont les fragments proviennent de trois dinosaures au total. Tous trois ont marché sur la Terre il y a environ 67 millions d'années, c'est-à-dire pendant le Crétacé supérieur. Les parties osseuses originales représentent 50% du squelette.

Le Crétacé supérieur est la plus récente des deux époques qui subdivisent le Crétacé selon l'échelle des temps géologiques. Il est daté entre 100,5 à 66,0 millions d'années. Il se termine avec une extinction massive, l'extinction Crétacé-Tertiaire. wikipédia

«C'est déjà spectaculaire», comme le dit Cyril Koller de la maison de vente aux enchères Koller lors d'une conférence de presse. Les fragments d'os ont été complétés par une masse de polyester et de résines époxydes pour achever le squelette. Des moulages en silicone pris sur d'autres spécimens connus de T-Rex ont servi de modèle pour les reconstructions, explique Arth Walen, qu'on appelle le «faiseur d'os».

La maison de vente aux enchères souligne que la pose dans laquelle le fossile est présenté est «scientifiquement exacte».

Le crâne de Trinity est particulièrement impressionnant et rare, comme le confirme le préparateur de fossiles Nils Knötschke:

«Les crânes de dinosaures sont très rares; ils font partie des éléments les plus précieux des squelettes fossiles»

La plupart des dinosaures ont été trouvés sans, mais Trinity présente des os de crâne de tyrannosaure tous issus du même spécimen. De plus, la préparation des os crâniens ultrafins à l'intérieur du crâne est particulièrement réussie. Les épines des vertèbres, voire les entrées des nerfs, sont encore reconnaissables sur les os, s'enthousiasme Nils Knötschke. Et de telles parties osseuses en filigrane ne sont presque jamais conservées.

Lors de la conférence de presse, Hans-Jakob Siber, directeur du musée des dinosaures d'Aathal, probablement l'homme aux dinosaures le plus célèbre de Suisse, le reconnaît «je n'aurais jamais imaginé une chose pareille». Il travaille avec les dinosaures depuis plus de 40 ans.

Des dents aiguisées comme des couteaux, aussi grandes que la paume d'une main. Certaines sont même encore d'origine. image: zvg. koller auktionshaus

Christian Link, qui était autrefois magicien et fait aujourd'hui le commerce d'objets de l'histoire de la pop culture comme Trinity, parle de «notre dame». Au moins un des trois squelettes – à savoir celui d'où proviennent le bassin ainsi que des fragments d'os de la queue – provient probablement d'une femelle, explique Nils Knötschke. Et selon le consensus scientifique, les femelles étaient «tout simplement plus robustes» que les T-Rex mâles. Peut-être parce qu'elles surveillaient les couvées. Et Trinity serait un de ces spécimens «énormes».

Le T-Rex est l'un des plus grands prédateurs n’ayant jamais vécu sur Terre. Trinity a également des dimensions impressionnantes. Elle mesure 11,6 mètres de long et 3,9 mètres de haut, l'une des dernières espèces de dinosaures à exister au moment de l'extinction des dinosaures.

Des États-Unis à Zurich

Les fossiles de dinosaures sont extrêmement rares, car ils ne se forment que lorsque les conditions sont réunies pendant des milliers ou des millions d'années. On ne connaît que 32 squelettes de T-Rex adultes dans le monde. C'est peu, si l'on considère que les T-Rex ont tout de même vécu pendant une période de deux millions d'années.

Pour qu'un fossile comme Trinity puisse se former, les animaux doivent d'abord être recouverts d'un sédiment comme la boue ou le sable. L'environnement des os – notamment les minéraux présents dans la nappe phréatique et le sédiment – a ensuite un impact sur la formation du fossile, puisqu'un remplacement progressif des minéraux originaux de l'os a lieu. Dans le langage courant, on parle alors de fossilisation.

Les fossiles des trois dinosaures qui composent Trinity ont été déterrés entre 2008 et 2013 aux Etats-Unis, à Hell Creek, dans l'Etat du Montana et à Lance Creek, dans le Wyoming. Ce site est célèbre parmi les experts en dinosaures, car c'est de là que proviennent les fossiles remarquablement complets de Sue et Stan, deux squelettes vendus aux enchères en 1997 pour l'un et en 2020 pour l'autre.

Si Trinity est aujourd'hui aussi magnifique, c'est grâce à l'initiative d'un «passionné» anonyme. Cette personne a en effet acheté deux des trois squelettes réunis dans Trinity et a commandé une nouvelle fouille pour faire sortir de terre un troisième spécimen de T-Rex, explique Cyril Koller.

Trinity, en rouge. zvg Auktionshaus Koller

Le T-Rex Stan a été vendu aux enchères en 2020 pour 31,8 millions de dollars, propulsant ainsi les prix des fossiles de dinosaures dans une nouvelle sphère, comme l'écrit la maison de vente aux enchères Koller. C'est maintenant au tour de Trinity de faire l'objet d'une vente aux enchères, qui se déroule pour la première fois en Europe.

Après quelques détours, le dinosaure est arrivé à Zurich. Christian Link et Hans-Jakob Siber ont tous deux remarqué le squelette qui se trouvait dans un hall d'exposition de la Tonhalle et attendait un acheteur. Il a finalement été proposé à une maison de vente aux enchères zurichoise il y a environ cinq mois. Hans-Jakob Siber confie:

«Je suis très heureux de pouvoir accueillir le T-Rex dans ma ville natale»

Trinity sera vendu aux enchères le 18 avril par la maison de vente Koller dans le cadre de la vente «Out of this World». pour un montant estimé entre 5 et 8 millions de francs suisses. D'ici là, la Tonhalle attend jusqu'à 30 000 visiteurs et a prévu 19 manifestations autour du dinosaure, selon Ilona Schmiel, directrice de l'établissement.

Quelles perspectives d'avenir pour Trinity? Il serait souhaitable que le squelette soit acheté par un musée ou par un riche particulier qui prêterait ensuite Trinity à un musée. Car le dinosaure est encore vierge sur le plan scientifique. En effet, il reste encore beaucoup à explorer tel que l'âge des trois individus dinosaures ou encore la recherche des causes de leur mort qui occuperont probablement quelques paléontologues pendant plusieurs années.