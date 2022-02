Voici Dobby, le bébé oryctérope qui ressemble à un elfe de maison

L’oryctérope du Cap est appelé «Aardvark» en Afrikaans, ce qui signifie «cochon de terre». C'est un mammifère de la famille des fourmiliers qui vit habituellement dans les prairies et les savanes de l'Afrique subsaharienne. Ce sont des animaux nocturnes utilisant leur long nez et leur odorat pour repérer les fourmis et les termites, qu'ils lapent avec une longue langue couverte de salive collante.

Il recrée le tube Africa de Toto avec Zelda sur sa Nintendo 3DS

Un joueur mélomane a repris le tube planétaire «Africa» de Toto, en se servant des instruments disponibles dans le jeu «The Legend of Zelda: Majora’s Mask» sur l'ancienne console portable de Nintendo.

The Legend of Zelda est probablement la franchise de jeu vidéo la plus célèbre du monde. Aujourd'hui, c'est «Majora’s Mask», un des opus les plus célèbres, qui est mis à l'honneur avec l'un des tubes les plus cultes des années 80: «Africa» du groupe Toto.