40° en juin: TF1 prédisait de telles températures pour... 2050

«Ces records de chaleur sont de plus en plus fréquents, surtout ces fortes chaleurs et ces canicules. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ces canicules sont de plus en plus précoces, en juin, et sont de plus en plus tardives aussi. On a souvent des canicules jusqu'en septembre. Nous vivons quelque chose d'exceptionnel.»

Évelyne Dhéliat