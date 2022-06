Vidéo: instagram

«Je suis paralysé d'une partie du visage» - la vidéo choc de Justin Bieber

Le chanteur souffre du syndrome de Ramsay Hunt, un trouble neurologique qui paralyse une partie de son visage.

Vendredi 10 juin, Justin Bieber a posté sur Instagram une vidéo dans laquelle il explique être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, annulant par la même occasion une série de concerts.

Le chanteur de 28 ans a annoncé à ses 241 millions de fans qu'il souffrait du syndrome de Ramsay Hunt, une infection rare ayant paralysé une partie de son visage. Face caméra, le Canadien explique qu'il n'arrive plus à cligner de l'œil droit ni à bouger un côté de sa bouche. Très croyant, il a demandé à sa communauté de prier pour lui.

Concerts annulés

Justin Bieber devait être lundi 13 juin et mardi 14 juin à New York, au Madison square garden, puis il devait enchaîner avec plusieurs dates aux Etats-Unis avant de partir pour l'Europe. Toujours dans la vidéo, il explique qu'il va prendre du temps pour «se reposer, se détendre et revenir à 100%».

D'où vient ce syndrome?

Le syndrome est causé par une réactivation de la varicelle. Le virus peut rester dormant pendant des décennies chez une personne qui a eu la varicelle dans son enfance. Il attaque les nerfs de l'oreille et du visage. Outre une paralysie faciale et une éruption cutanée dans l'oreille, ce syndrome peut provoquer des vertiges et des troubles de l'élocution. On le voit dans la vidéo de Justin, il parle très lentement et n'arrive pas à cligner des yeux.

Cette maladie est relativement rare et ne touche que 5 personnes sur 100 000 chaque année. Le syndrome se traite avec des médicaments antiviraux et des corticoïdes. De la rééducation est également nécessaire.

