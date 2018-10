Frankreich

Frankreich: Schwerer Sturm fordert fünf Tote im Departement Aude



Schweres Unwetter fordert 5 Tote in Südfrankreich

Bei einem schweren Unwetter im südfranzösischen Département Aude sind am Montag fünf Menschen ums Leben gekommen. In dem Département gilt seit Montagmorgen die «Alarmstufe rot».

Wie der Präfekt Alain Thirion mitteilte, wurde eine Nonne in der Ortschaft Villardonnel von den Wassermassen weggerissen. Zwei zunächst als vermisst gemeldete Menschen wurden tot in Villegailhenc aufgefunden. Beim Einsturz eines Hauses in Cuxac wurde ein Mensch verletzt. Die Feuerwehr wurde zu mehr als 250 Einsätzen gerufen.

🚨 Nouveau bilan de 6 morts, suite aux violentes inondations dans l'#Aude. Plusieurs milliers d'habitants sont privés d'électricité. Une amélioration des conditions météorologiques n'est pas attendue avant 11 heures. pic.twitter.com/tODDPYFHzJ — deSperate (@TBMJ2_) 15. Oktober 2018

In der Nacht zum Montag musste die Feuerwehr mehr als 250 Mal ausrücken. In Carcassonne fielen innerhalb von fünf Stunden zwischen 160 und 180 Millimeter Niederschlag. In einem Dutzend Gemeinden war die Lage dem Präfekten zufolge «schwierig», in sechs weiteren «Besorgnis erregend».

Nach Angaben des Hochwasser-Informationsdiensts Vigicrues hatte das Hochwasser im Tal des Flusses Aude zuletzt 1891 eine solche Höhe erreicht. Inzwischen steige das Wasser aber nicht mehr, hiess es.

Die Niederschläge bleiben hoch Les précipitations restent intenses sur le Nord-Est du département de l'#Aude où d'importants cumuls sont déjà tombés, dépassant localement les 250 mm dans la vallée de l'Aude.

Restez informés sur https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/CJyXotrh7s — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 15. Oktober 2018

Thirion warnte dringend davor, sich mit dem Auto auf die Strasse zu begeben. Die meisten Verkehrsadern seien nach dem Starkregen wegen Überschwemmungen abgeschnitten. (sda/afp)

