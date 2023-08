Schweden holen sich an der Frauen-WM 2023 Bronze. Bild: keystone

Schweden besiegt Australien im Spiel um Bronze

Australiens Fussballerinnen können eine starke Heim-WM nicht mit dem Gewinn einer Medaille abrunden. Die Matildas ziehen im Spiel um Platz 3 gegen Schweden mit 0:2 den Kürzeren.

Sam Kerr aus Australien und Amanda Ilestedt aus Schweden im Spiel um den dritten Platz in Brisbane, Australien, 19. August 2023. Bild: keystone

Damit müssen die Olympia-Vierten weiter auf den ersten Podestplatz bei einem grossen Turnier warten.

In Brisbane schossen Fridolina Rolfö per Foulpenalty vor und Captain Kosovare Asllani nach der Pause die Tore für die Schwedinnen, die das Spiel über weite Strecken dominierten. Schweden, das bereits beim Turnier vor vier Jahren in Frankreich Dritter wurde und vor zwei Jahren in Tokio im olympischen Final gestanden hatte, konnte sich nach dem Verpassen des WM-Finals immerhin mit Bronze trösten.

Die Schwedinnen jubeln. Bild: keystone

Der Final zwischen Europameister England und Spanien findet am Sonntag um 12.00 Uhr Schweizer Zeit in Sydney statt. Beide standen zuvor noch nie in einem WM-Final. (sda)