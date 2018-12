Dynamo-Fans vs. weibliche St.-Pauli-Fans – das hat traurige Tradition

Die Spruchbänder vom vergangenen Samstag waren nicht die ersten frauenfeindlichen Botschaften von Teilen der Dynamo-Fans an die weiblichen St.-Pauli-Fans:



- In der Saison 2016/2017 hiess es auf einem Banner: «Burka-Pflicht für USP-Frauen – Euch will keiner sehen!»



- 2011/2012 zeigten sie ein Transparent mit der Aufschrift: «USP-Frauen aus dem Gästeblock, damit die Küche lebt.»