WM 2022: So steht es um das Kader von Deutschland

Bei der WM 2018 in Russland war für die Deutschen nach den Gruppenspielen Schluss, auch an der EM 2021 ging es für «die Mannschaft» nicht übers Achtelfinale hinaus. Dennoch zählt Deutschland sicher zum erweiterten Favoritenkreis für die diesjährige WM in Katar. Mit diesem Kader will man an der WM in Katar wieder auf die Siegerstrasse zurückkehren:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 10. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Hier das Kader von Deutschland für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022:

Tor

Manuel Neuer, 36, Bayern München

Marc-André ter Stegen, 30, Barcelona

Kevin Trapp, 32, Eintracht Frankfurt

Abwehr

Antonio Rüdiger, 29, Real Madrid

Matthias Ginter, 28, SC Freiburg

Niklas Süle, 27, Borussia Dortmund

Thilo Kehrer, 26, West Ham United

Lukas Klostermann, 26, RB Leipzig

David Raum, 24, RB Leipzig

Christian Günter, 29, SC Freiburg

Nico Schlotterbeck, 22, Borussia Dortmund

Armel Bella-Kotchap, 20, Southampton

Mittelfeld

Joshua Kimmich, 27, Bayern München

Mario Götze, 30, Eintracht Frankfurt

İlkay Gündoğan, 32, Manchester City

Leon Goretzka, 27, Bayern München

Julian Brandt, 26, Borussia Dortmund

Kai Havertz, 23, Chelsea

Jamal Musiala, 19, Bayern München

Jonas Hofmann, 30, Borussia Mönchengladbach

Sturm

Thomas Müller, 33, Bayern München

Leroy Sané, 26, Bayern München

Serge Gnabry, 27, Bayern München

Karim Adeyemi, 20, Borussia Dortmund

Niclas Füllkrug, 29, Werder Bremen

Youssoufa Moukoko, 18, Borussia Dortmund

Die deutsche Nationalmannschaft vor einem Nations-League-Spiel gegen Ungarn im September 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

Deutschland trifft in der Gruppe E auf Spanien, Costa Rica und Japan.

Mittwoch, 23. November

14 Uhr: Deutschland – Japan

17 Uhr: Spanien – Costa Rica

11 Uhr: Japan – Costa Rica

20 Uhr: Spanien – Deutschland



20 Uhr: Japan – Spanien

20 Uhr: Costa Rica – Deutschland​

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die Deutsche Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 11. Platz

11. Platz Gesamtwert: 750 Millionen Euro

750 Millionen Euro Durchschnittsalter: 25,6 Jahre

25,6 Jahre Wertvollster Spieler: Jamal Musiala (100 Mio. Euro)

Jamal Musiala (100 Mio. Euro) Legionäre: 6

Aktuelle Form

Deutschland hatte zuletzt eine durchzogene Nations-League-Saison gespielt. Es gab zahlreiche Unentschieden, für die Teilnahme am Finalturnier hat es nicht gereicht.

In Deutschland wird zudem seit Längerem über das «Sturmproblem» diskutiert: Es fehlt an Optionen an vorderster Front. Kurz vor der Bekanntgabe verletzte sich obendrauf mit Timo Werner die wohl grösste Hoffnung im Sturm, Trainer Hansi Flick muss in Katar auf ihn verzichten.

Nichtsdestotrotz: Deutschland ist eine klassische Turniermannschaft, mit der DFB-Elf muss an jedem grossen Turnier gerechnet werden.

(lak)