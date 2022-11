WM 2022: Mit diesem Kader reist England nach Katar

England geht als Mitfavorit in das Rennen um die Weltmeisterschaft in Katar. Doch Gareth Southgate's Truppe schwächelte zuletzt in der Nations League. Finden die Three Lions rechtzeitig für die Gruppenphase zu alter Form zurück? Diese Mannschaft soll es richten:

Hier das Kader von England für die Fussball-Weltmeisterschaft 2022:

Tor

Jordan Pickford, 28, Everton

Nick Pope, 30, Newcastle United

Aaron Ramsdale, 24, Arsenal

Abwehr

Kyle Walker, 32, Manchester City

John Stones, 28, Manchester City

Harry Maguire, 29, Manchester United

Eric Dier, 28, Tottenham Hotspur

Kieran Trippier, 32, Newcastle United

Luke Shaw, 27, Manchester United

Trent Alexander-Arnold, 24, Liverpool

Conor Coady, 29, Everton

Ben White, 25, Arsenal

Mittelfeld

Jordan Henderson, 32, Liverpool

Declan Rice, 23, West Ham United

Mason Mount, 23, Chelsea

Kalvin Phillips, 26, Manchester City

Jude Bellingham, 19, Borussia Dortmund

Conor Gallagher, 22, Chelsea

James Maddison, 26, Leicester City

Sturm

Raheem Sterling, 27, Chelsea

Harry Kane, 29, Tottenham Hotspur

Marcus Rashford, 25, Manchester United

Jack Grealish, 27, Manchester City

Bukayo Saka, 21, Arsenal

Phil Foden, 22, Manchester City

Callum Wilson, 30, Newcastle United

Gruppe an der WM 2022

England bestreitet die Gruppenphase gegen Iran, die USA und Wales in der Gruppe B.

Montag, 21. November

14 Uhr: England – Iran

20 Uhr: USA – Wales

11 Uhr: Wales – Iran

20 Uhr: England – USA

20 Uhr: Wales – England

20 Uhr: Iran – USA

Die englische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 5. Platz

5. Platz Gesamtwert: 1410 Millionen Euro

1410 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,4 Jahre

26,4 Jahre Wertvollster Spieler: Phil Foden (110 Mio. Euro)

Phil Foden (110 Mio. Euro) Legionäre: 1

Aktuelle Form

England blickt auf eine erschütterende Nations-League-Saison zurück. Kein einziger Sieg gelang der englischen Elf, der Abstieg ist besiegelt. Ganz anders verlief die WM-Qualifikation. Hier gewannen die Three Lions souverän acht von zehn Spielen.

