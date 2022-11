WM 2022: Mit diesem Kader fährt Kanada an die WM

Kanada gehört an der WM in Katar zu den Aussenseitern. Schliesslich war bereits die erste Qualifikation für eine WM-Endrunde seit 36 Jahren ein grosser Erfolg. Mit Jungstars wie Alphonso Davies und Jonathan David will man im Land im hohen Norden trotzdem das Unmögliche möglich machen. Folgendes Kader komplettiert das kanadische Team an der WM:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 14. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Milan Borjan, 35, Roter Stern Belgrad

James Pantemis, 25, CF Montréal

Dayne St. Clair, 25, Minnesota United FC

Abwehr

Sam Adekugbe, 27, Hatayspor

Derek Cornelius, 24, Panetolikos

Alistair Johnston, 24, CF Montréal

Kamal Miller, 25, CF Montréal

Joel Waterman, 26, CF Montréal

Richie Laryea, 27, Toronto FC

Steven Vitória, 35, Chaves

Mittelfeld

Stephen Eustáquio, 25, FC Porto

Liam Fraser, 24, KMSK Deinze

Atiba Hutchinson, 39, Besiktas Istanbul

Mark-Anthony Kaye, 27, Toronto FC

Jonathan Osorio, 30, Toronto FC

Ismaël Koné, 20, CF Montréal

Samuel Piette, 28, CF Montréal

David Wotherspoon, 32, St Johnstone

Sturm

Tajon Buchanan, 23, FC Brügge

Cyle Larin, 27, FC Brügge

Lucas Cavallini, 29, Vancouver Whitecaps FC

Jonathan David, 22, LOSC Lille

Alphonso Davies, 22, Bayern München

Junior Hoilett, 32, FC Reading

Liam Millar, 23, FC Basel

Ike Ugbo, 24, ESTAC Troyes

Das kanadische Nationalteam vor einem Match gegen Uruguay im September 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

Kanada trifft in der Gruppe F auf Marokko, Kroatien und Belgien.

Mittwoch, 23. November

11 Uhr: Marokko – Kroatien

20 Uhr: Belgien – Kanada



14 Uhr: Belgien – Marokko

17 Uhr: Kroatien – Kanada

16 Uhr: Kroatien – Belgien

16 Uhr: Kanada – Marokko

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die kanadische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 41. Platz

41. Platz Gesamtwert: 187,6 Millionen Euro

187,6 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,9 Jahre

26,9 Jahre Höchster Marktwert: Alphonso Davies (70 Mio. Euro)

Alphonso Davies (70 Mio. Euro) Legionäre: 16

Aktuelle Form

In Kanada muss man sich nichts vormachen: Zumindest im Fussball gelten die Nordamerikaner im internationalen Vergleich stets als Aussenseiter. Schon nur, dass man sich – das erste Mal seit 36 Jahren! – für eine WM qualifizierte, ist ein grosser Erfolg.

Mit Alphonso Davies und Jonathan David hat man zwar zwei junge Mega-Talente in den eigenen Reihen. Trotzdem stehen die beiden ziemlich alleine auf weiter Flur; neben Davies und David kann kaum einer mit der internationalen Klasse manchen Gegners an der WM mithalten.

In der Gruppe F trifft Kanada ausserdem auf die Nationalmannschaften aus Marokko, Kroatien und Belgien. Fazit: Ein Überstehen der Gruppenphase wäre eine grosse Überraschung. Aber man weiss ja nie ...

(lak)