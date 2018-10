Games

Wer diese 10 «Red Dead Redemption 2»-Memes versteht, ist ein Outlaw

Yasmina Banaszczuk / watson.de

Howdy, Partner!

«Red Dead Redemption 2» scheint schon jetzt das Spiel des Jahres zu werden. Das Cowboy-Action-Adventure aus dem Hause Rockstar (von denen dürftet ihr »Grand Theft Auto« kennen) löst seit Wochen zunehmenden Hype aus. Ob einsame Ritte durch die amerikanische Steppe, Schiessereien um Habseligkeiten oder tiefe Dialoge mit insgesamt über 5'000 Dialogsätzen – »Red Dead Redemption 2" scheint alles zu haben.

Vor allem aber hat das Spiel eine lustige und leidenschaftliche Community! Die produziert nämlich Memes schneller als ihr euren Colt im Mittagsduell zücken könnt. Wir haben euch die rausgesucht, die uns am meisten zum Lachen gebracht haben. Und für alle, die keine Ahnung haben wer Arthur Morgan ist, jeweils ‘ne kleine Erklärung dazu geschrieben. Wir sind ja nicht so.

Fakten zum Spiel: Genre:

Action-Adventure, Open World



Plattformen:

PS4, PS4 Pro, Xbox One und Xbox One X.



Wo erhältlich:

Bei allen Händlern eures Vertrauens, auf Amazon und in den Stores eurer Konsolen. Bisher nicht auf Steam.



Sonstiges:

Altersfreigabe ab 18!

Vereinbarkeit von Beruf und den wichtigen Dingen im Leben

Du hast jetzt einen neuen Job. Mehr als das: Es ist eine Berufung. Eine Lebensaufgabe. Alles andere ist weltlich, bedeutungslos. Viel Erfolg, Cowboy.

Konsolenspielerinnen > PC-Spielerinnen

Bild: thosevideogamemoments

Wie ich angeblich spiele – und was ich tatsächlich mache.

Als Open-World-Spiel könnt ihr in «Red Dead Redemption 2» so ziemlich alles tun und lassen, was ihr wollt – also auch fremde Menschen erschiessen, Kämpfe anzetteln oder sonstiges Unheil stiften. Seine skrupellose Seite ausleben? Klingt verlockend. Letztendlich sind wir aber meistens dann doch einfach zu lieb.

First things first

Ein wichtiger Teil von «Red Dead Redemption 2» sind natürlich die Pferde. Diese wurden mit viel Liebe zum Detail von den Entwicklern erschaffen. Vielleicht sogar mit ein bisschen zu viel: Die Hoden männlicher Pferde schrumpfen nämlich in kaltem Wetter. Hihi. Pferdehoden. Schrumpfen. Ab in den Schnee!

Zeichen setzen

Bild: imgur

Realismus ist wichtig, sehr wichtig. Hingebungsvoll haben die Entwickler dafür gesorgt, dass du beispielsweise auf deine Hygiene achten musst wenn du mit anderen Charakteren interagieren willst, oder dass du Spuren im Schnee sehen kannst. Nur richtig und wichtig, dass du dieses Feature austestest!

Nothing else matters

Apropos auf deine Hygiene achten… Wohnung putzen? Bei deinen Eltern anrufen? Deine beste Freundin treffen? Irrelevant. Alles irrelevant. Du hast Pferde zu reiten und Orte zu entdecken.

Ganz schön angsteinflössend

Unzählige Memes erklären andere Spiele für beendet. Gerade die beliebten Multiplayer-Sooter «Call of Duty: Black Ops 4» und «Fortnite» sollten sich warm anziehen, glaubt man den Fans von «Red Dead Redemption 2».

Du vertraust niemandem mehr

Ein grimmig dreinblickender Mann an der Ampel. Eine skeptische Kassiererin. Jeder von ihnen könnte dich auf ein Duell herausfordern. Aber du bist bereit. Immer bereit.

Wenn dein erstes Pferd stirbt

Mit Liebe hast du dein erstes Pferd an dich gewöhnt, es gefüttert und durch Hitze wie Schnee geritten. Du hast dich mit ihm jeder Herausforderung gestellt und, schlimmer noch, dem Pferd einen Namen gegeben. Doch dann… Sei stark, Cowboy.

Nachdem du nur diesen Artikel schreiben wolltest und plötzlich zu tief drin bist

Well, shit.

Sport am Computer statt in der Turnhalle Video: srf

