Luxemburg: Tornado deckt 100 Häuser ab – mehrere Schwerverletzte

Tornados gibt es nicht nur in den USA. Auch in Mitteleuropa treten sie regelmässig auf. So gewaltig, wie jetzt in Luxemburg, wüten die Wirbelstürme in unseren Breitengraden aber selten.

In Luxemburg hat ein Tornado am Freitagabend zum Teil schlimme Verwüstungen angerichtet. In Petingen im Südwesten des Landes deckte der Wirbelsturm 100 Häuser ab, berichtete das Luxemburger Wort. Sechs Menschen sollen schwer verletzt worden sein.

Schwere Gewitter mit Starkregen und heftigen Windböen waren am späten Nachmittag über Luxemburg, das an Rheinland-Pfalz und das Saarland grenzt, hinweggezogen. Im Süden des Landes entlud sich dabei auch ein Tornado, der Strommasten zum Umknicken …