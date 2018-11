Kinderärzte haben Lego-Köpfe geschluckt – um zu testen, wie lange es dauert bis 💩

Verkauf von Tabak an unter 18-Jährige wird verboten – dafür wird Snus legalisiert

Der Verkauf von Tabakwaren an unter 18-Jährige soll landesweit verboten werden. An seiner Sitzung am Freitag hat der Bundesrat die Botschaft für ein neues Tabakproduktegesetz an das Parlament überwiesen.

Der Entwurf des Tabakproduktegesetzes verstärkt den Jugendschutz, indem der Verkauf von Tabakwaren an unter 18-Jährige landesweit untersagt wird. Je nach Kanton beträgt diese Altersgrenze derzeit 16 oder 18 Jahre, wobei drei Kantone überhaupt keine Alterslimite kennen.

Das Gesetz sieht zudem …