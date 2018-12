Hund rettet Leben von seinem Herrchen – in dem er ihm immer wieder über den Mund leckte

Good-News

Bild: shutterstock

Hund rettet Leben seines Frauchens – in dem er ihm immer wieder über den Mund leckte

Die Engländerin Michelle Sunderland leidet an der seltenen Nebennierenrindeninsuffizienz, genannt Morbus Addison. Sunderlands Nebennieren unterdrücken die Produktion des Stresshormons Kortisol. In besonders stressigen Situationen kann das dazu führen, dass Sunderland ins Koma fällt. Nämlich dann, wenn ihr Kortisol-Level zu stark sinkt und sie in eine Unterzuckerung fällt.

Das führte in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass Sunderland im Krankenhaus landete. Als sie sich von den vielen Zusammenbrüchen zu erholen begann, fiel ihr auf, dass ihr Cockerspaniel Clive ihr auffällig häufig über den Mund leckte. Lange hielt Sunderland das Verhalten ihres Hundes für eine nervige Angewohnheit, bis sie an einer Hundeshow von der britischen Organisation Medical Detection Dog hörte.

Die Organisation trainiert Hunde speziell dafür, damit sie ihren Besitzern, die an Morbus Addison leiden, helfen können. Wie Sunderland von der Organisation erfuhr, war das Verhalten ihres Cockerspaniels keineswegs ein nerviger Tick. Der Hund wollte seinem Herrchen ein Zeichen geben, dass ihr Kortisol-Level gesunken war.

Medical Detection Dog trainierte darauf Sunderlands Hund über mehrere Monate hinweg. Heute ist Clive ihr wichtigster Helfer. «Mein Leben hat sich verändert. Ich musste seitdem in kein Krankenhaus mehr. Clive ist mein Ritter in schimmernder Rüstung. Er ist mein bester Freund und meine rechte Hand. Er gab mir meine Freiheit zurück», sagte Sunderland gegenüber der englischen Zeitung Mirror.

(ohe)

