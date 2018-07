Good-News

Good News: Autofahren wie Steve Urkel



Autofahren wie Steve Urkel: Mit der Neuauflage des Isetta

Bild: microlino

Steve Urkel hat ihn gefahren, der Stepptänzer und Schauspieler Fred Astaire und David Gahan von Depeche Mode: Der Isetta ist eines dieser Autos, die man nicht wegen ihrer Leistung oder der bahnbrechenden Ingenieurskunst in Erinnerung behält, sondern wegen ihrer ikonischen Form und weil sie immer wieder in der Populärkultur ihre Aufwartung machten. Bis in die 60er-Jahre wurde der Isetta unter Lizenzen in verschiedenen Ländern produziert, dann wurde er – ähnlich wie etwa der originale Fiat 500 – zum Liebhaberobjekt.

Urkel auf Hochtouren: Video: YouTube/Denis Weber

Das Schweizer Unternehmen Micro Mobility – bekannt für die gleichnamigen Scooter und Tretroller – hatte schon vor längerer Zeit eine Neuauflage des Auto-Klassikers angekündigt – und zwar in der Elektro-Version. Jetzt hat der Microlino die letzte Hürde gemeistert – die europäische Homologation – und ist damit offiziell für die Strasse zugelassen.

Das Mini-Auto – gerade mal 2,4 Meter lang und 1,5 Meter breit – bietet Platz für zwei Personen und soll laut Hersteller eine Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometer erreichen. Angetrieben wird die fahrende Büchse von einer 8-kWh- oder 14,4-kWh-Batterie, das reicht für 120, beziehungsweise 215 Kilometer.

Good-News Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Im September sollen die ersten 25 Exemplare aus den Werkhallen rollen, wie das Tech-Magazin Wired schreibt. Dabei handelt es sich aber noch um Test-Fahrzeuge. Die eigentliche Produktion soll erst im Dezember anlaufen und zuerst den Schweizer Markt bedienen. Bestellen kann man den Microlino aber jetzt schon. Umgerechnet rund 14'000 Franken muss man hinblättern, um sich hinter dem Steuer ein wenig wie Steve Urkel zu fühlen.

(wst)

So schnell verfliegt die Ferienlaune – in 10 Schritten Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Lya Saxer

Abonniere unseren Daily Newsletter