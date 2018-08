Flugzeugtoiletten können gegen Epidemien helfen

Der YB-CEO über die CL-Millionen: «Wir legen das Geld auf die Seite»

Als Geschäftsführer ist Wanja Greuel (40) neben Sportchef Christoph «Wuschu» Spycher der starke Mann bei YB. Im Interview spricht er über die Partynacht von Zagreb und sagt, warum YB nicht den Boden unter den Füssen verliert.

Herr Greuel, es ist unglaublich: YB steht in der Champions League und feiert vier Monate nach dem Meistertitel den grössten Erfolg der Vereinsgeschichte! Haben Sie in Zagreb ein Champagner-Bad genommen?Wanja Greuel: Nein. Nach dem Match sind wir mit der YB-Delegation ins Hotel gefahren, haben ein Glas Champagner getrunken und ein wenig gefeiert. Was für ein Gefühl, wir sind unglaublich stolz. Wir konnten es lange kaum glauben, dass wir uns tatsächlich für die Königsklasse qualifiziert …