Schwedisches Militär beteiligt sich an Pride



Bild: Swedish Armed Forces

«Wir marschieren nicht immer geradeaus» – schwedisches Militär beteiligt sich an Pride

Die Euro Pride findet dieses Jahr gleich in zwei Städten statt. Vergangene Woche in Stockholm und Mitte August in Göteborg.

Vor Ort ist auch das schwedische Militär. Nicht aber aus Sicherheitsaspekten, sondern um ihre Solidarität mit den Teilnehmern zum Ausdruck zu bringen. Dies taten sie auch in einer Mitteilung, die sie im Vorfeld über die sozialen Medien verbreiteten.

«Wir marschieren nicht immer geradeaus», schreiben die Streitkräfte in einer Nachricht auf Twitter. «Aber egal, wann oder wo wir marschieren, wir treten immer für Ihr Recht ein, so zu leben, wie Sie wollen und mit wem Sie wollen.» Ihre Botschaft bebildert die Armee mit zwei Soldaten mit Regenbogen-Tarnung.

WE DON'T ALWAYS MARCH STRAIGHT. Men oavsett när eller var vi marscherar står vi alltid upp för din rätt att leva som du vill, med den du vill. Läs mer: https://t.co/bSBtWpUIjK #svfm #EuroPride pic.twitter.com/cMRH4vctRG — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) 30. Juli 2018

Und auf der Website schreibt das schwedische Militär weiter: «Wir setzen uns für die Werte ein, die wir zu verteidigen haben. Die schwedischen Streitkräfte sind ein integrativer Arbeitsplatz, in dem wir die Vielfalt der Menschen als Stärke betrachten. Seit der Jahrtausendwende sind wir stolze Pride-Teilnehmer, denn es ist wichtig, dass wir Stellung beziehen und zeigen, dass wir uns für den gleichen Wert aller Menschen einsetzen – unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Geschlechtsidentität oder ihrem Geschlechtsausdruck.

