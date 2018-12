Good-News

Vom Sturm umgekippte Tannen werden Weihnachtsbäume

Von schweren Herbststürmen niedergerissene Tannen werden in Italien als Weihnachtsbäume wiederverwendet. Die Aktion findet grosse Resonanz, wie die Osnabrücker Zeitung schreibt. Die erste Ladung Bäume ist ausverkauft.

Die Aktion soll voraussichtlich am kommenden Wochenende fortgesetzt werden und der Erlös betroffenen Gebieten in Norditalien zugutekommen. Unwetter hatten dort Ende Oktober und Anfang November schwere Schäden angerichtet und tiefe Schneisen in die Wälder gerissen.

Auch die Weihnachtsbäume des Präsidenten sind Weisstannen, die der Sturm in Venetien und im Trentino umgelegt hatte, bestätigte ein Sprecher. Eine schmückt nun den Quirinalspalast in Rom, die andere das Landgut des Präsidenten in Castel Porziano. (kün)

Natale, Coldiretti/@istitutoixe: quasi un italiano su due (48%) partecipa ad iniziative di solidarietà. Oggi nei mercati @campagnamica di Roma, Milano, Vicenza gli alberi caduti dai boschi del Nord Est pic.twitter.com/M8BpAUDsHk — Coldiretti (@coldiretti) 8. Dezember 2018

