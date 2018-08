Würge-Schlange frisst eine Taube auf offener Strasse 

Grossbritannien

In der urbanen Umgebung ist man einiges gewöhnt – trotzdem rechnet man nicht damit, auf dem Weg zur Arbeit einem Raubtier zu begegnen. Genau dies erlebten aber einige Passanten in London am Samstag.

Dort verspeiste eine Würgeschlange auf offener Strasse eine Taube. Wie einige britische Medien berichten, wurde die Schlange von Vorbeigehenden gefunden. Diese warfen ihr dann eine bereits tote Taube zu, die die Schlange sogleich umfasste und zu verspeisen begann.

Die Passanten filmten das Geschehen: Video: YouTube/Storyful Rights Management

Die RSPCA, die britische Tierschutzbehörde, wurde sofort alarmiert und war schnell vor Ort. Eine Verantwortliche sagte gegenüber der Presse: «Ich bin sehr neugierig, wie die Schlange in diese Situation gekommen ist.» Für das Tier sei die Lage sehr gefährlich gewesen. Es hätte überfahren werden oder von einem anderen Tier attackiert werden können.

Man Snaps a Snake Eating a Poor Pigeon on The Streets of London https://t.co/bq4fhX1KlZ pic.twitter.com/zhj1NiWqAd — Gizmodo UK (@GizmodoUK) 6. August 2018

Es wird vermutet, dass die Schlange entweder ausgebrochen ist oder von ihren Besitzern ausgesetzt wurde. Die Rettungsaktion verlief aber reibungslos und das Tier soll schon bald ein neues Zuhause finden.

