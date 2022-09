«I’m a major foodie» («ich bin ein totaler Gourmet»), so Anderson im Interview mit Hamptons Magazine , «also wird es auch Dessert-Mousses geben, doch ohne das ganzen Zeug, das uns schadet.» Ausserdem habe sie im Angebot «die besten Cookies, die kein Gluten, kein Soya, keine Milchprodukte, keine Nüsse und keine Eier enthalten». Hey das hat sie wirklich von sich gegeben. Ironiefrei. Cookies aus ... ja, aus was eigentlich? Luft und den Tränen enttäuschter Kinder ?

Ex-Hollywoodstar Gwyneth Paltrow, Fitness-Guru Tracy Anderson und ihre Businesspartnerin Maria Baum brechen in den Lebensmittelmarkt ein. Zusammen lancieren sie eine Takeaway-Food-Linie namens 3 Green Hearts , welches ultra-gesunde Bio-Menüs, Gemüsesäfte und Sachen mit dem Begriff «Quinoa» auf dem Label produzieren wird.

Justin Bieber darf keinen Ferrari mehr kaufen

Wer sich einen Ferrari zulegen will, muss erst mal – und an dieser Hürde scheitern wohl die meisten Menschen – sehr viel Geld haben. Justin Bieber hat natürlich sehr viel davon, er hat es sich ersungen, in Calvin-Klein-Unterhosen ermodelt und mit Düften, die seinen Namen tragen, erwirtschaftet.