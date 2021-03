In eigener Sache

Willkommen auf watson.ch!



Herzlich willkommen auf watson!

Liebe Neu-Userin, lieber Neu-User

Wenn Sie das sehen, sind Sie aufgrund unserer Werbekampagne auf unsere Website gelangt und alles erscheint Ihnen zuerst noch ein wenig fremd.

Dieser Zustand soll nur kurz anhalten, deshalb möchten wir rasch erläutern, was wir Ihnen zu bieten haben:

News

Bild: comments://946273910/728815

Wir halten Sie bezüglich der Aktualitäten aus dem sportlichen, kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben auf dem Laufenden. Bei Grossereignissen berichten wir immer live. Ob die angekündigt sind wie eine Medienkonferenz des Bundesrats oder unvorhersehbar wie eine Naturkatastrophe, spielt dabei keine Rolle. Für Sie rennen wir zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Wir verschaffen Ihnen in Schrift, Bild, Video, Grafik und Visualisierung einen Überblick über das Geschehen in der Schweiz und in der Welt. 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr und das auf allen Geräten und Kanälen, mit denen Sie sich gerade beschäftigen könnten.

Sie finden uns drum auch auf TikTok, Instagram, Twitter und Facebook.

Haltung in der Debatte

Bild: giphy

Wir bei watson sind Frauen und Männer, Alte und Junge, Homo- und Heterosexuelle, Ausländer und Schweizer, Basler und Zürcher, Städter und Landeier, Federer- und Nadal-Fans. Trotzdem kommen wir morgens alle gerne zur Arbeit, weil wir uns gegenseitig respektieren und nur nach einem Kriterium aussortieren: Arschloch oder Nichtarschloch.

Entsprechend integrativ ist unsere publizistische Grundhaltung ausgerichtet. Wir glauben, dass nur eine Schweiz ein lebenswerter Ort ist, in der die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die wirtschaftlichen und politischen Akteure anständig miteinander umgehen, ihre Interessen transparent in die Diskussion einbringen und zusammen nach den besten Lösungen suchen.

watson soll in den Debatten in diesem Land sowohl Stimme als auch Plattform sein. Deswegen berichten wir nicht nur, wir analysieren und kommentieren das Geschehen auch.

Dabei zeigen wir entsprechend unserem neuen Claim Haltung:

Gegen Ausgrenzung und Stereotypisierung einzelner Menschen oder ganzer Bevölkerungsgruppen sowie populistische oder identitätspolitische Auseinanderdividierung der Gesellschaft zu Zwecken politischer oder wirtschaftlicher Gewinnmaximierung.

Wir tun das in der Deutschschweiz gleichermassen, wie in der Westschweiz.

Unterhaltung

Bild: giphy

Wir suchen und finden für Sie die amüsantesten Sachen aus dem gesamten Internet und präsentieren sie Ihnen im Konzentrat. Wir nehmen aber auch unseren und damit auch Ihren, also den Schweizer Alltag aufs Korn und machen Geschichten draus. Sie können sich dann ob dieser Geschichten, über uns oder über sich selbst amüsieren. Die Hauptsache ist, Sie amüsieren sich. Das ist uns wichtig.

Wir freuen uns, Sie in unserer Community begrüssen zu dürfen, in der wenige, aber strikte Regeln gelten.

Unter anderem diejenige, dass wir uns von jetzt an Du sagen.

Lieber Gruss

Maurice Thiriet, Chefredaktor

Schicke uns deinen Input So einfach geht es:

Text, Videos und Links ins Feld kopieren. Bitte erfasse einen Text, ein Bild oder ein YouTube-Video. Bitte hinterlasse uns deine Nummer, damit unsere Redaktoren bei offenen Fragen mit dir Kontakt aufnehmen können. Die Nummer wird nicht weitergegeben.



Möchte anonym bleiben

Danke für den Input.

Herzlichen Dank! Dein Input ist bei uns am Newsdesk angekommen. Deine Watsons

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter