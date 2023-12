Megan Silberbauer, Chief Product Officer von watson per 1. Juli 2023. megan silberbauer

watson Advents-Challenge: So kompetitiv war der Adventskalender noch nie

Geschenke verpacken im Dunkeln, Cookie-Wettessen oder Weihnachtssprüchli performen - in diesen und weiteren originellen Weihnachtsdisziplinen duellieren sich die watsonians bei der diesjährigen Advents-Challenge.

Mehr «In eigener Sache»

24 Türchen - 24 Challenges - 24 Videos und am Ende gibt es nur einen Sieger oder eine Siegerin. Acht watsonians bieten sich im Dezember täglich die Stirn und stellen ihr Geschick in ausgefallenen Weihnachtsdisziplinen unter Beweis. Glitzernde Samichlausmützen, unmögliche Patzer und eine Extraportion Lacher sorgen für die perfekte Weihnachtsstimmung.



Das digitale Newsportal watson lanciert den diesjährigen Video-Adventskalender in Co-Creation mit Subway. In kreativer Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelte das watson-Team eine ungewöhnliche Advents-Challenge, welche der Community mit 24 Überraschungsvideos die Vorweihnachtszeit versüsst. Die Videos werden als Adventstürchen auf watson.ch, Instagram, Facebook und TikTok publiziert. Beste Unterhaltung und ein bisschen Fremdschämen sind garantiert.



“Die gemeinsame Umsetzung des Adventskalenders mit Subway bildet einen fulminanten Abschluss unseres Co-Creation-Jahres. Mit ihren 24 Videos ist die Advents-Challenge unsere bisher umfangreichste Videoserie in Zusammenarbeit mit einem Kunden. Für uns stehen Reichweite, eine glaubwürdige Inszenierung der Produkte und erstklassige Unterhaltung für die Community an erster Stelle.” Thomas Müller, Chief Commercial Officer bei watson

"Für Subway war die Zusammenarbeit mit watson eine wunderbare Reise, bei der Geschmack und Kreativität perfekt aufeinandertrafen. Bei unserer Partnerschaft ging es nicht nur um die reine Darstellung unserer Produkte, wie unserer neuen "Signature Series Subs", sondern auch darum, die Vorfreude auf die Weihnachtszeit und damit auch die Freude am leckeren Essen humorvoll, unterhaltsam und kreativ zu inszenieren. Ein grosses Lob an watson für die geniale Umsetzung, die nur so vor Humor und Unterhaltung strotzt und eine abwechslungsreiche Mischung aus fröhlichen Inhalten, die beim Schweizer Publikum garantiert Anklang finden wird.“ Michaela Friedrich, Marketing Specialist DACH bei Subway