Ägptischer Hungerstreiker trinkt nicht mehr – britischer Premier schaltet sich ein

Ein ägyptischer Aktivist hat seine Drohung wahr gemacht: Mit Beginn der UN-Klimakonferenz COP27 hat er aufgehört zu trinken – nachdem er schon seit Monaten im Hungerstreik sitzt. Rishi Sunak will nun helfen.

Ägypten hat vor der Klimakonferenz COP27 in Sharm el Sheikh aufgeräumt – und zwar mit Kritikern. Einer, der schon lange im Gefängnis steckt, ist der ägyptische Aktivist Alaa Abd el-Fattah. Er sitzt bereits ein Viertel seines Lebens hinter Gittern – aufgrund seiner regierungskritischen Haltung und weil er eine der Hauptfiguren des Arabischen Frühlings war, der in Ägypten zum Sturz des langjährigen Präsidenten Hosni Mubarak führte.

Alaa Abd el-Fattah ist Ägyptens führender pro-demokratischer Aktivist. Hier spricht er 2014 an einer Konferenz. Bild: keystone

El-Fattah ist im April in einen Hungerstreik getreten, um auf sein und das Schicksal zehntausender anderer Aktivisten, Kritikern und Journalisten, die in Ägypten hinter Gitter sitzen, aufmerksam zu machen.

In einem Brief an seine Familie hat er unlängst angekündigt, ab Beginn der Klimakonferenz auch nicht mehr zu trinken – und diese Drohung hat der ägyptisch-britische Doppelbürger nun auch umgesetzt: Seit Sonntag hat er laut Angaben seiner Familie kein Wasser mehr getrunken.

Mehr zu den politischen Gefangenen Ägyptens und Alaa Abd El-Fattah: 1 Ägypten räumt vor Klimakonferenz auf – dieser Aktivist setzt aufs Äusserste und 0 Kalorien von Yasmin Müller

Rishi Sunak will sich für el-Fattah einsetzten

Der britische Premierminister Rishi Sunak erklärte am Samstag, er wolle den Fall el-Fattah COP27-Klimagipfels in Kairo zur Sprache bringen. Er schrieb der Schwester el-Fattahs, Sanaa Seif (die sich aktuell in Sharm el Sheikh befindet), in einem Brief, dass das Vereinigte Königreich den Gipfel nutzen werde, um sich für die Freilassung ihres Bruders einzusetzen.

Sanaa Seif, die Schweister von Alaa Abd el-Fattah, weilt derzeit ebenfalls in Sharm el Sheikh. Bild: keystone

Sunak schreibt, dass der Fall für die britische Regierung nach wie vor Priorität habe und bereits mehrfach beim ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi vorgebracht worden sei.

Sunak schrieb:

«Ich werde Präsident Sisi gegenüber weiterhin betonen, wie wichtig es für uns ist, dass der Fall Alaa schnell gelöst und seine inakzeptable Behandlung beendet wird.»

Die Leiterin von Amnesty International, Agnes Callamard, sagte am Sonntag vor Reportern in Kairo: «Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bestenfalls 72 Stunden.»

(yam)