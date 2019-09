International

Ägypten

Ägyptische Polizei geht mit Tränengas gegen Demonstranten vor



Nach den regierungskritischen Protesten in mehreren ägyptischen Städten hat die Polizei ihr Aufgebot in Kairo massiv verstärkt. Am symbolträchtigen Tahrir-Platz und in der Altstadt der ägyptischen Hauptstadt waren am Samstag zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz.

Der Initiator der Protestaktion, der im spanischen Exil lebende ägyptische Unternehmer Mohamed Ali, rief derweil für den kommenden Freitag zu neuen Massenprotesten auf.

At least 74 people have been arrested in #Egypt's anti-Sisi protests.



HRW has called for the "immediate release" of all those arrested https://t.co/FozmnBqrT2 pic.twitter.com/iLSMSk1pNj — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 21, 2019

In einer für Ägypten seltenen Protestaktion waren seit Freitagabend in mehreren Städten hunderte Demonstranten gegen die Regierung von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi auf die Strasse gegangen. Allein in Kairo gingen hunderte Menschen auf die Strasse, Dutzende versammelten sich auf dem symbolträchtigen Tahrir-Platz - dem Schauplatz wochenlanger Massenproteste, die vor acht Jahren den Langzeitherrscher Husni Mubarak aus dem Amt vertrieben hatten.

Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein, um die Kundgebung zu beenden. Mindestens 74 Menschen wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen festgenommen.

With bullets, sticks and teargas canisters, Egyptian police forces attack peaceful protesters in Suez, Egypt. Typical military rule. Same way to face peaceful demonstrations. Same way Jan 25 revolution started. #Egypt #السويس #ثورة_شعب pic.twitter.com/BZ2GE8bbXZ — Wirjil (@Wirjil) September 21, 2019

Mehrere Verletzte in Sues

In der nordägyptischen Grossstadt Sues gingen am Samstag zum zweiten Tag in Folge Menschen auf die Strasse. Ein Protestteilnehmer berichtete von rund 200 Demonstranten. Den Angaben zufolge setzte die Polizei auch dort Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Mehrere Demonstranten wurden demnach verletzt. Eine Anwohnerin berichtete, das Tränengas sei bis in ihre einige Kilometer vom Stadtzentrum entfernte Wohnung durchgedrungen.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte die ägyptischen Behörden auf, «das Recht auf friedlichen Protest zu schützen» und die festgenommenen Demonstranten freizulassen.

Bild: EPA

Protest-Initiator Ali wirft dem Militär und dem Staatschef Korruption vor und fordert dessen Sturz. Für den kommenden Freitag rief Ali die Ägypter zu neuen Massenprotesten auf. In einem «Millionen-Marsch» sollten die Demonstranten zentrale Plätze in den Städten des Landes besetzen, forderte Ali im Online-Dienst Facebook. Es handele es sich um eine «Revolution des Volkes», schrieb er weiter.

Präsident weist Vorwürfe zurück

Präsident al-Sisi hatte die Korruptionsvorwürfe entschieden zurückgewiesen. «Das sind Lügen, deren Ziel es ist, den Willen der Ägypter zu brechen und sie jede Hoffnung und jedes Vertrauen in sich selbst verlieren zu lassen», kritisierte er vor einer Woche auf einem Jugendkongress in Kairo. Er warnte dort junge Menschen vor den möglichen Gefahren regierungskritischer Meinungsäusserungen.

Bild: AP

Regierungskritische Demonstrationen sind in Ägypten äusserst selten. Unter dem seit 2013 herrschenden General al-Sisi, der den demokratisch gewählten islamistischen Präsidenten Mohamed Mursi gestürzt hatte, werden Proteste und Kritik weitgehend unterbunden. Tausende Islamisten, Regierungsgegner, Blogger und Aktivisten wurden in den vergangenen Jahren inhaftiert und teils verurteilt.

Die jüngsten Proteste markieren nach Ansicht des Kairoer Politik-Experten Nael Shama die bislang «schwerste Legitimitätskrise» für al-Sisi. Anders als zu Beginn des arabischen Frühlings 2011 hätten die Demonstranten nicht zuerst soziale und demokratische Forderungen gestellt, sondern direkt al-Sisis Rücktritt gefordert, betonte Shama gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Der ägyptische Staatschef sieht nach eigenen Angaben Sicherheit und Stabilität als Merkmale seiner Herrschaft. Jedoch wächst innerhalb der Bevölkerung die Unzufriedenheit wegen steigender Preise. Laut einem im Juli veröffentlichten Bericht ägyptischer Behörden lebt fast ein Drittel der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. (sda/afp)

