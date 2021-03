Mindestens 32 Tote bei Zusammenstoss zweier Züge in Ägypten

Stau im Roten Meer – Containerschiff blockiert Suezkanal

Ein riesiges Containerschiff ist im Suezkanal auf Grund gelaufen und blockiert das Fahrwasser in beide Richtungen auf einer der meistbefahrenen Seehandelsrouten der Welt.

Der Rumpf des 400 Meter langen und 59 Meter breiten Containerschiffs «Ever Given» verkeilte sich am Dienstag gegen 7:40 Uhr (Ortszeit) in Längsrichtung im Kanal und verursachte eine Rückstau von mindestens 100 Schiffen, die den Kanal ebenfalls durchqueren wollten, schreibt Bloomberg. Anscheinend war ein Stromausfall an Bord das Problem.

Gemäss «Vessel Finder» fährt das 2018 gebaute Schiff unter der Flagge Panamas und ist auf dem Weg zum Hafen von Rotterdam. Gestartet ist es von einem Hafen in …