Österreich

Schlange im WC beisst Österreicher in Genitalien



Österreicher wird beim morgendlichen Toilettengang überrascht 😱

Bild: landespolizeidirektion steiermark

Beim morgendlichen Toilettengang ist ein Österreicher von einer Schlange gebissen worden. Als er sich auf die Klomuschel gesetzt hatte, habe der 65-Jährige ein Zwicken im Bereich der Genitalien gespürt, berichtete die Polizei am Montag.

Der Blick ins Klo zeigte ihm einen 1.6 Meter langen Albino-Netzpython. Das Reptil war aus der Wohnung des Nachbarn entwischt und auf noch unklarem Weg – möglicherweise über die Kanalisation – in die Toilette gelangt. Ein alarmierter Reptilien-Experte barg die Schlange, reinigte sie und übergab sie an den 24-jährigen Besitzer, der in seiner Wohnung in Graz insgesamt elf ungiftige Würgeschlangen hält.

Der Reptilien-Experte sagte den Salzburger Nachrichten, dass er seit 40 Jahren beim Reptiliennotdienst sei, «aber das habe ich noch nie erlebt. Es gibt also keinen Grund zur Panik, in Österreich ist so etwas äusserst selten.»

Der 65-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. Der Reptilienfreund wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. (jaw/sda/dpa)

