Josef Fritzl bleibt in Haft

Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden.bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung sexuelle Gewalt . Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna . Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

Heute, Donnerstag, hat in Österreich ein Senat aus drei Richterinnen am Landgericht Krems in Österreich darüber geurteilt, ob Fritzl inzwischen so ungefährlich sei, dass man den mittlerweile 88-Jährigen vorzeitig aus der Haft entlassen könne.

Josef Fritzl hielt seine Tochter 24 Jahre in einem Keller in Amstetten (Österreich) gefangen. Tausendfach hat das «Monster von Amstetten» sie zwischen 1984 und 2008 vergewaltigt und sieben Kinder mit ihr gezeugt. Eines davon starb bald.

Hoffnung auf neue Feuerpause im Gaza-Krieg – das Nachtupdate

Während Israels Armee verstärkt im Süden Gazas gegen die islamistische Hamas vorgeht, bemühen sich Vermittler in dem Krieg um eine neue Waffenruhe. Die Hoffnung auf ein mögliches neues Abkommen zur Befreiung israelischer Geiseln aus der Gewalt der Hamas im Gegenzug für eine längere Kampfpause sei gestiegen, berichtete die Zeitung «The Times of Israel» in der Nacht zum Mittwoch. Derweil kam es an Israels Grenze zum Libanon erneut zu gegenseitigem Beschuss zwischen Israels Armee und der vom Regime in Iran unterstützten Hisbollah-Miliz. Das US-Militär wiederum reagierte im Irak mit einem Gegenschlag auf einen Angriff ebenfalls mit dem Teheraner Regime verbündeten Milizen.