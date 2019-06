International

Wien:Klima-Streiker beinahe von Polizeiauto überfahren



Festnahme läuft aus dem Ruder: Klima-Streiker beinahe von Polizeiauto überfahren

Eine Klima-Demo in Wien lief am vergangen Freitag so ziemlich aus dem Ruder. «In die Nieren!»: Zuerst soll ein Polizist auf einen am Boden liegenden Demonstranten eingeprügelt haben. Der Ordnungshüter wurde mittlerweile in den Innendienst versetzt.

Der Gewalt-Exzess des Polizisten ist offenbar kein Einzelfall. Nun ist ein weiteres Video einer Festnahme eines Klima-Aktivisten aufgetaucht. Auf dem Clip ist zu sehen, wie ein von Polizisten am Boden fixierten Mann beinahe von einem Polizei-Kastenwagen überrollt wird, wie oe24.at berichtet.

#Polizeigewalt war bei unserem antikapitalistischen Klima-Protest am Freitag kein Einzelfall. Auf diesem Video sieht man, wie ⁦@AnselmSchindler⁩ brutal auf dem Boden fixiert wird und beinahe ein Polizeiwagen über seinen Kopf rollt.#Wien #autofrei #Klimacamp2019 pic.twitter.com/jDiI646QH8 — Ende GeländeWagen (@RADikalAutofrei) June 3, 2019

Der Polizist am Steuer schaut zu. Seine Kollegen reissen dann den Klima-Demonstranten erst in letzter Sekunde vor dem herannahenden Rad zurück. Durch die Menge geht ein Aufschrei.

Noch ist unklar, ob gegen die Polizisten eine Untersuchung eingeleitet worden ist.

