Nach fünfjährigem Kind auch Vater tot in der Wiener Donau gefunden

Ein 41-jähriger Mann ist zwei Tage nach seinem 5-jährigen Sohn ebenfalls tot in einem Seitenarm der Donau in Wien gefunden worden. Das gab die Polizei am Montagabend bekannt. Ermittler hatten etwa eine Woche lang nach den beiden gesucht, nachdem der Mann die Mutter des Jungen mit einem Hammer attackiert hatte.

Laut Polizei hätte der Vater den gemeinsamen Sohn nach einer vereinbarten Besuchszeit zu seiner Ex-Frau zurückbringen sollen. Stattdessen sei er allein bei der 39-Jährigen aufgetaucht, habe sie mit einer Schreckschusswaffe bedroht und mit einem Hammer angegriffen.

Die Leiche des Jungen wurde am Samstag von der Wasserpolizei in der Neuen Donau entdeckt. Laut vorläufigem Obduktionsbericht sei er ertrunken, Spuren von äusserer Gewaltanwendung seien nicht gefunden worden, hiess es am Montag. Zur Todesursache des Vaters machte die Polizei vorerst keine Angaben. (sda/dpa)