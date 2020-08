International

Österreich

Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz von unbekanntem Mann angegriffen



«In letzter Minute in PKW geflüchtet» – Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz angegriffen

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in der österreichischen Stadt Graz ist am Samstag von einem Mann mit einem Holzstück angegriffen worden. Da Elie Rosen in einem Auto gesessen habe, sei er nicht verletzt worden, teilte die Polizei der zweitgrössten Stadt Österreichs mit. Der Angreifer sei geflüchtet.

In der Nacht zu Freitag waren mehrere Fenster der Synagoge beschädigt, in der Nacht zu Dienstag pro-palästinensische Parolen auf das Gebäude und das nahe gelegene Gemeindezentrum gesprüht worden. «Ein Zusammenhang mit den letzten Vorfällen rund um die Grazer Synagoge liegt nahe», teilte die Polizei mit.

Die Jüdische Gemeinde erklärte, Rosen habe sein Auto verlassen und sei mit einem grossen Holzprügel angegriffen worden. Er habe sich «sich in letzter Minute in den PKW zurückflüchten» können. Der Angreifer habe noch mit dem Baseballschläger auf das Fahrzeug eingeschlagen.

Als Reaktion auf die Vorfälle ordnete Österreichs Innenminister eine verstärkte Überwachung aller jüdischen Einrichtungen im Land an.

Van der Bellen verurteilt Attacken

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen verurteilte die Attacke auf Rosen und die Schmierereien an der Synagoge. «Judenhass und Antisemitismus haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Meine Solidarität gilt allen in Österreich lebenden Jüdinnen und Juden», schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich «erschüttert». Er versprach eine rasche Suche nach dem Täter.

Im vergangenen Jahr waren in Österreich 550 antisemitische Vorfälle gemeldet worden. Fast die Hälfte von ihnen ging nach offiziellen Angaben von Rechtsextremen aus.

Bundeskanzler Sebastian Kurz schrieb am Samstagabend bei Twitter, er sei erschüttert über den Angriff auf Rosen. «Wir werden alles tun, um den Täter rasch zur Rechenschaft zu ziehen und die Sicherheit der jüdischen Gemeinde in Österreich weiterhin zu gewährleisten.» Bundespräsident Alexander Van der Bellen twitterte: «Judenhass und Antisemitismus haben keinen Platz in unserer Gesellschaft.» (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Treffen der Schreibtischmörder: Die Teilnehmer an der Wannsee-Konferenz 1942 Der berühmteste Wachmann der Welt entschuldigt sich Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter