Österreich

Strache hat ein Ibizagate: Die witzigsten Reaktionen auf Social Media



bild: printscreen spiegel.de

Strache und das #IbizaGate: So lustig reagiert das Internet

Was ist passiert?

Für die, die am Wochenende nicht so fleissig die Medien verfolgt haben: Am Freitag ist ein Skandalvideo von Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache aufgetaucht. Im heimlich aufgenommenen Video kurz vor den Wahlen 2017 zeigt sich Strache bereit, als Gegenleistung für verdeckte Wahlkampfgelder öffentliche Aufträge an die angebliche Nichte eines russischen Oligarchen zu vergeben.

Nach Veröffentlichung des Videos am Freitag durch die «Süddeutsche Zeitung» und den «Spiegel» trat Strache am Samstag von seinen Ämtern als Vizekanzler und Parteichef zurück. Kanzler Kurz kündigte die Koalition mit der FPÖ auf, im September soll es vorgezogene Parlamentswahlen geben.

Und so reagiert das Internet:

Der Klassiker: Casting Couch in Ibiza. Bild: twitter

War's am Ende doch Böhmermann? Bild: twitter/der gazetteur

«Grand Theft Austria: Ibiza» Bild: twitter

Europa so: Geil, Eurovision Song Contest

Österreich:

#Ibizagate

Most of Europe: "Awesome, time for the Eurovision Song Contest."

Austria: pic.twitter.com/29uv3ab8Fo — Armin Reindl (@ArminReindl) 18. Mai 2019

«Hey, we're going to Ibiza!» bild: twitter

«FPÖ beim Versuch, das alles irgendwie zu retten» FPÖ beim Versuch, das alles irgendwie zu retten. #strachevideo #Ibizagate pic.twitter.com/RnSVJxAQKF — Ha/n/na He/rb/st (@HHumorlos) 18. Mai 2019

«IT'S A TRAP» – «Ne, des is ka Falle!» bild: twitter

Alkohol, der wahre Feind der Menschheit? Bild: twitter/dieparteiAUS

Bundeskanzler Kurz nimmt Stellung: Bundeskanzler Kurz veröffentlicht erste Stellungnahme #ibizagate pic.twitter.com/e8Rgq5n6W8 — Alex (@verkehrsdaten) 18. Mai 2019

Steckt am Ende wieder Russland hinter der ganzen Chose? Bild: twitter

Die Partei Österreich haut gleich mehrmals zu: Bild: twitter/dieparteiAUS

Gibt's am Ende noch mehr Rücktritte? bild: twitter

Der Postillon titelt: «Kann er sich nochmal retten? Strache trifft mysteriösen Scheich Foldi Fa-Arshe, um Spiegel und SZ zu kaufen»

Die Postillon-Leser sind wie gewohnt bestens informiert: Bild: screenshot facebook

(jaw)

