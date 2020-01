International

Reisecar-Chauffer verliert am Steuer das Bewusstsein



Reisecar-Chauffer verliert am Steuer das Bewusstsein – Reiseleiterin reagiert blitzschnell

Ein Busfahrer hat in Österreich auf der Autobahn am Steuer das Bewusstsein verloren, doch eine geistesgegenwärtige Reiseleiterin verhinderte ein schweres Unglück. 29 der 30 Reisegäste blieben unverletzt.

Die Koreanerin griff beherzt ins Lenkrad, wie die Polizei in Salzburg am Samstag berichtete. Sie sei nach einigen Hundert Metern zwar auf die Böschung neben der Strasse geraten, habe das Fahrzeug aber zurück lenken können. Beim Bremsversuch sei der Bus dann an die Mittelleitplanke geprallt. Der Unfall passierte auf der Tauernautobahn auf der Höhe von St. Michael im Lungau.

Einer der Mitreisenden habe der Reiseleiterin zu Hilfe eilen wollen, sei dabei aber im Bus gestürzt und habe sich Kopfverletzungen zugezogen, so die Polizei. Er sei mit einem Helikopter ins Spital gebracht worden. Der 57-jährige Busfahrer aus der Ukraine sei von allein wieder zu Bewusstsein gekommen. Alkoholisiert sei er nach einem sofortigen Test nicht gewesen. Die Reisegruppe setzte ihre Fahrt mit einem Ersatzfahrzeug fort. (sda/dpa)

