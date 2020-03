Falsche Polizisten erbeuten in Österreich Millionenbetrag

Bergsteiger Messner: Österreicher wollten Ötzi klauen

Der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner hält es für seinen Verdienst, dass die Eismumie Ötzi nach ihrem Fund vor 25 Jahren in Italien geblieben ist. Am 19. September 1991 hatte ein Nürnberger Ehepaar den Eismann entdeckt.

«Wenn ich nicht so schnell am Fundort gewesen wäre und die Stelle auf italienischem Gebiet verortet hätte, dann hätten die Österreicher Ötzi geklaut und für immer behalten», sagte Messner dem «Westfalen-Blatt» vor dem 25. Jahrestag des Ötzi-Fundes in den …