Linz: 14-Jähriger Weihnachtsmann bleibt in Kamin stecken



Ein Bub (14) hat sich in Österreich als Weihnachtsmann versucht – und damit einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Behörden berichteten, war der Jugendliche über das Dach in den Schornstein eines Hauses in Linz geklettert. Dort stürzte der selbsternannte Weihnachtsmann einige Meter ab.

Ohne Aussicht, sich selbst befreien zu können, alarmierte er mit Hilferufen Mieter des Hauses. Die Feuerwehr stemmte schliesslich den Rauchfang auf, um den 14-Jährigen zu bergen. Der Junge wurde unterkühlt, jedoch abgesehen von einigen Abschürfungen unverletzt von der Berufsfeuerwehr befreit. (sda/dpa)

