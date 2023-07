Elon Musk will spektakuläre Villa im Südtirol bauen – der Bürgermeister ist begeistert

Wieso einfach, wenn man es auch luxuriös haben kann. Elon Musk plant ein neues Domizil – in einer kleinen Gemeinde in Südtirol.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Schon bald könnte in der Südtiroler Gemeinde St. Kassian eine neue Villa stehen. Die Immobilie dürfte sich jedoch massiv von der Bauart der anderen Unterkünfte im Ort unterscheiden. Denn offenbar soll das neue Privathaus von Unternehmer Elon Musk windschief gebaut und mit 15 Schlaf- und Badezimmern ausgestattet werden.

Elon Musk: Das Vermögen des Unternehmers wird auf 242,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bild: keystone

Doch damit nicht genug. Zusätzlich soll die «dynamisch wirkende» Unterkunft über eine Stickstoffsauna, einen Weinkeller und ein hängendes Schwimmbecken verfügen. Der Bozener Architekt Alessandro Constanzia di Costigliole sei bereits mit einem Mittelsmann von Musk in Kontakt. Die ersten Entwürfe für die Megavilla sollen dem 52-Jährigen zusagen.

Die Immobilie soll mit Ecken und Kanten sowie x-artigen Balken bestechen. Vor allem die Balken dürften Musk eine grosse Freude bereiten, denn der Lieblingsbuchstabe des Milliardärs ist bekanntermassen das X, weswegen er gerade das kürzlich erworbene Unternehmen Twitter zu X umbenennen liess.

Ein möglicher Gewinn für den Tourismus

Der Bürgermeister von St. Kassian gab an, er freue sich über Musks Zuzug. Es sei «ein Traum» für den Ort und ein möglicher Gewinn für den Tourismus. In der Lokalpresse wurden bereits andere Stimmen laut. So beklagte sich eine Anwohnerin über das «unaufhaltsame Verhökern des Wohn- und Lebensraums an den nächstbesten Meistbietenden».

Elon Musk besass in der Vergangenheit Immobilien im Wert von über 100 Millionen Dollar, die er jedoch verkaufte. Zu seinem Besitz gehörten unter anderem eine Villa in Los Angeles für 9.5 Millionen Dollar sowie ein weiteres, 1'500-Quadratmeter-Anwesen für schlappe 30 Millionen Dollar. Auch sein 19 Hektar grosses Anwesen im Süden von San Francisco soll er Ende 2021 verkauft haben.

In der Vergangenheit gab der Milliardär an, dass ihm «irdische Besitztümer» nichts bedeuten, weswegen er sich dazu entschloss, sein Vermögen in die Raumfahrt zu investieren. Woher das plötzliche Interesse an einem Anwesen in Südtirol rührt, weiss nur Musk selbst.

(t-online, ecke)