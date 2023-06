Die Titelseiten von Österreichs Tageszeitungen zur SPÖ-Abstimmungspanne, 6. Juni 2023. Bild: APA/APA

So lacht Österreich über die peinliche SPÖ-Panne 😂

In Österreich hat sich ein neues innenpolitisches Drama abgespielt. Das Drama in fünf Akten ersparen wir euch – und schalten direkt zu den hämischen Twitter-Reaktionen.

Die Geschichte hat alles, was ein Drama braucht: Chaos, eine Giraffe, Chaos, eine Excel-Tabelle und noch mehr Chaos.



Schauplatz ist Österreichs wirre Innenpolitik. Im Rampenlicht steht diesmal aber nicht die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit ihrem ehemaligen Parteiobmann Sebastian Kurz, sondern die Sozialdemokraten.

Die Geschichte begann bereits im Chaos – und zwar im Bewerbungschaos: Mehr als 70 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich für den SPÖ-Parteivorsitz beworben, darunter eine Giraffe aus dem Zoo in Schönbrunn. Diese ist dann aber bei einer Aussortierung von vermeintlichen Fake-Kandidaturen aus der Wahlliste gefallen.

Übrig blieben drei Kandidaten, wobei einer am Samstag fälschlicherweise zum Parteichef gekürt wurde. Hans Peter Doskozil war für zwei Tage der Parteichef der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), ehe er die Krone an Kollege Andreas Babler weitergeben musste.

Grund für das Missgeschick sei eine Excel-Tabelle gewesen, in welche die Stimmen falsch eingetragen wurden.



Besonders im Internet wird die SPÖ dafür mit Häme überschüttet. Here we go: