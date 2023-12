Österreichische Mutter und Kind stürzen acht Meter tief aus Sessellift

Der Vater (41), ebenfalls Österreicher, habe sich halten können, aber die 38-jährige Mutter und der elfjährige Sohn seien in das schneebedeckte Gelände unter dem Lift gestürzt. Die Frau habe schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und Beckens erlitten. Sohn und Ehemann seien auch verletzt worden, nähere Angaben machte die Polizei zu ihnen aber nicht. Die Familie sei mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck gebracht worden. Die Sesselbahn habe den Betrieb vorerst eingestellt. (sda/dpa)

Hier kannst du in diesem Winter am günstigsten Skifahren

Bei einem schweren Unfall mit einem Sessellift in Österreich sind am Freitag eine Mutter und ihr Sohn acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der Vierersessel, in dem die Österreicherin mit ihrem Sohn und Mann sass, sei aus ungeklärter Ursache plötzlich rückwärts gerutscht und auf den unbesetzten nachkommenden Sessel geprallt, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Das Unglück passierte in Schwendau im Zillertal.

Viren-Alarm in der Schweiz – so viele Menschen sind momentan krank🦠

Schüler für Verwicklung in Mord an Lehrer Paty in Paris verurteilt

Für ihre Verwicklung in den Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich sind fünf Schüler zu Bewährungsstrafen und ein Schüler zu einem halben Jahr Haft verurteilt worden. Ein Jugendgericht in Paris verhängte die Strafen am Freitag für die Beteiligung der Schüler an dem dramatischen Vorlauf, der vor drei Jahren zu der islamistisch motivierten Terrortat führte.