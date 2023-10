Ex-Kanzler Kurz zuversichtlich vor Prozess um mutmassliche Falschaussage

«Ich hoffe doch auf ein faires Verfahren und darauf, dass sich am Ende des Tages die Vorwürfe als falsch herausstellen», sagte der 37-Jährige am Mittwoch kurz vor Beginn des ersten Verhandlungstags am Landgericht Wien. Zugleich kritisierte er, dass die Ermittlungen politisch beeinflusst sein könnten. So sei Grund für den Prozess ein Zusammenspiel aus Politik und Korruptionsstaatsanwaltschaft. «Ich halte es für sehr bedenklich, dass immer mehr versucht wird, mit Anzeigen Politik zu machen.»

In Zürich fahren Trams bald seltener – ähnliche Kürzungen drohen überall in der Schweiz

EU verlängert Iran-Sanktionen wegen Verletzung des Atompaktes

Die Europäische Union hält wegen Irans Verletzung des Atomabkommens an Sanktionen gegen die Islamische Republik fest. Damit bleiben Personen und Körperschaften, die im Nuklear- und Raketenprogramm des Iran tätig sind, in der EU mit Strafmassnahmen belegt, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung der EU. Ausserdem bleiben Sanktionen gegen die Islamischen Revolutionsgarden sowie ein Handelsverbot für Waffen und Raketen in Kraft.