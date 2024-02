Bei Schlägerei in Tiroler Ferienort: Mann wird Nasenspitze abgebissen

Eine Schlägerei im als Ski- und Party-Ort bekannten St. Anton am Arlberg in Österreich nahm ein ziemlich ungewöhnliches Ende: Ein Mann beisst einem 29-Jährigen die Spitze dessen Nase ab. Der Täter konnte entkommen.

St. Anton am Arlberg im Tirol. Bild: www.imago-images.de

Zur Schlägerei kam es gemäss Polizeiangaben am früheren Abend in einem Lokal. Mitglieder zweier Touristen-Gruppen gerieten dabei aneinander – weshalb, ist noch unklar. Eine Streitigkeit zwischen den Gruppen führte zunächst zu Handgreiflichkeiten, bei der sich ein Mann verletzte. Der Mann hat daraufhin gemeinsam mit zwei Freunden nach 20 Uhr das Lokal verlassen, berichtete die Tiroler Polizei am Dienstag. Kurz darauf sind einige Mitglieder der anderen Touristen-Gruppe ebenfalls ins Freie getreten.

Die zwei Freunde des Verletzten haben dies auf ihrem Weg bemerkt und sind auf die Männer losgegangen, so die Polizei. Die Männer seien dabei «überraschend mit massiven Schlägen und Tritten» angegriffen worden. Im Zuge der darauffolgenden Rauferei wurde einem 29-jährigen Briten ein Teil seiner Nase abgebissen.

Nachdem die Personen getrennt wurden, flüchteten die Angreifer in Richtung der Fussgängerzone von St. Anton am Arlberg. Der Mann konnte bislang nicht gefasst werden, die Polizei sucht noch immer nach Hinweisen.

Abgebissener Teil unauffindbar

Der verletzte Brite wurde nach der Erstversorgung in ein nahegelegenes Spital gebracht und anschliessend weiter in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Wie der österreichische «Kurier», der bei der Polizei im Tirol nachgefragt hat, berichtet, war die Nasenspitze «nicht mehr auffindbar». Es scheint sich dabei um etwa einen halben Zentimeter der Nase zu handeln, die der Brite durch den Angriff verloren hat. Möglich sei gemäss «Kurier», dass das Gewebe von Autos auf der Strasse, wo es zum Vorfall gekommen ist, überfahren wurde – oder aber der unbekannte Angreifer hat sie verschluckt. (lak)