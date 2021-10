Razzia im Umfeld von Österreichs Kanzler Kurz – Kanzleramt und Parteizentrale durchsucht

Sebastian Kurz. Bild: keystone

Bei mehreren Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz wurden Hausdurchsuchungen gemacht. Am Mittwochmorgen kamen mehrere Ermittler mit einer Durchsungsanordnung zu der ÖVP-Parteizentrale in Wien. Auch im Kanzleramt kam es zu einer Hausdurchsuchung. Dies berichtet «Der Standard» am Mittwochmorgen. Es geht um Inseraten-Korruption bzw. verdeckte Parteispenden.

Die ÖVP bestätigte die Durchsuchungen. Die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz sagte: «Nach den falschen Anschuldigungen, die schon gegen Sebastian Kurz, Josef Pröll, Gernot Blümel, Hartwig Löger und Bernhard Bonelli und andere erhoben wurden, die sich mittlerweile alle als haltlos herausgestellt haben, werden nun weitere Vorwürfe konstruiert.» Schwarz erhob den Vorwurf, die Justiz agiere parteipolitisch motiviert: «Das passiert immer mit demselben Ziel und System: Die Volkspartei und Sebastian Kurz massiv zu beschädigen.» (cma)

