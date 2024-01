Gondelabsturz in Österreich: Vier Schwerverletzte – Bergung läuft

«Die Bergung der Verletzten ist derzeit im Gange», hiess es in der Mitteilung weiter. Nähere Details waren noch unbekannt. (sda/dpa)

Die Acherkogelbahn in Ötz.

Die Acherkogelbahn in Ötz. screenshot: google street view

Beim Absturz einer Gondel im österreichischen Ötz sind am Dienstag nach ersten Angaben der Polizei vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Behörden mitteilten, war offenbar ein Baum auf das Seil der Gondel der Acherkogelbahn gefallen.

