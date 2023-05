Die höchste Eisenbahnbrücke der Welt ist fertig

Fast zwei Jahrzehnte dauerte ihr Bau, jetzt ist sie fertig: In Indien ist die höchste Eisenbahnbrücke der Welt fertiggestellt worden. Das sind die Masse.

Indien hat seinen riesigen Ausmassen einen weiteren Superlativ hinzugefügt – die höchste Eisenbahnbrücke der Welt. Wie das indische Eisenbahnministerium jetzt in einer Pressemitteilung erklärte, wurde die Chenab-Brücke über den gleichnamigen Fluss nach fast zwei Jahrzehnten Bauzeit fertiggestellt.

Die Chenab-Brücke über dem gleichnamigen Fluss: Im indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir ist ein Mammutprojekt beendet worden. Bild: www.imago-images.de

Pendler und Touristen müssen sich aber noch ein wenig gedulden, bis sie die von einem finnischen Unternehmen geplante Brücke in der Jammu-Kaschmir-Region tatsächlich mit dem Zug befahren können. Die nötige Infrastruktur, um das riesige Stahlkonstrukt an den Zugverkehr anzuschliessen, soll den Angaben nach bis Ende 2023 fertiggestellt sein.

Der Stahlbogen in der Mitte überspannt das Tal auf einer Länge von 467 Metern. Damit gehört die Chenab-Brücke zu den größten Bogenbrücken der Welt. Bild: www.imago-images.de

Wer dann den Ritt wagt, rattert in 359 Metern Höhe (vom Flussbett aus gemessen) über das Tal. Die stählerne Bogenkonstruktion überragt den Eiffelturm in Paris um 29 Meter. Ein weiterer Vergleich gefällig? Der Berliner Fernsehturm ist mit Antennenmast 368 Meter hoch, seine Aussichtsplattform liegt in 270 Metern Höhe. Die Vorstellung, weitere 90 Meter höher in einem Zug unterwegs zu sein, ist beeindruckend.

Ein Foto von den Bauarbeiten, die 2004 begannen und fast zwei Jahrzehnte dauerten. Bild: www.imago-images.de

Die Chenab-Brücke ist insgesamt 1315 Meter lang und Teil eines umfassenden Projekts, mit dem das Kaschmirtal über das indische Eisenbahnnetz erschlossen werden soll. So war der einzige Landweg, der die von Indien kontrollierten Teile Kaschmirs mit dem Rest des Landes verband, die 300 Kilometer lange, kurvenreiche Nationalstrasse zwischen Srinagar und Jammu. Im Winter werde diese Strecke regelmässig gesperrt, weil es zu Unfällen kommt, berichtet der US-TV-Sender CNN. Experten glauben, dass die vom Wetter unabhängige Zugverbindung nun Industrie und Landwirtschaft in der Region ankurbeln wird.