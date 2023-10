Zwei Tote nach Schüssen in Brüssel

In Brüssel sind am Montagabend zwei Menschen erschossen worden worden. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge gab es zunächst keine Festnahme.

Die Polizei sperrt den Tatort ab. Bild: keystone

Laut Belga war ein bewaffneter Mann im Norden der Stadt von einem Roller abgestiegen und hatte auf der Strasse Schüsse abgegeben. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht. (sda/dpa)