Erdbeben der Stärke 7,0 im Südpazifik

Ein Erdbeben der Stärke 7.0 hat sich am Sonntag im Südpazifik östlich von Australien ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGS ortete das Beben rund 23 Kilometer nordwestlich von Port-Orly im Inselstaat Vanuatu in einer Tiefe von 27.7 Kilometern. Zuvor hatte die Erdbebenwarte von einer Stärke von 7.2 gesprochen. Eine potenzielle Bedrohung durch einen Tsunami bestehe («Tsunami Threat»), teilte die US-Behörde NOAA mit, gab jedoch keine Tsunami-Warnung heraus. (sda/dpa)

Lastwagen kracht in China in Warteschlange vor Krematorium: 19 Tote

In Berlin dürfen Velos gratis auf Autoparkplätzen stehen – so sieht es in der Schweiz aus

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

Zwei Serben im Kosovo durch Schüsse aus Auto verletzt

Im Süden des Kosovos sind am Freitag zwei ethnische Serben durch Schüsse aus einem Auto verletzt worden. Die Polizei nahm wenig später den mutmasslichen Schützen, einen 33-jährigen Soldaten der Kosovo-Sicherheitskräfte, fest, berichteten Medien in Pristina am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Die beiden Opfer - ein 21-jähriger Mann und ein 11-jähriger Junge - wurden im Krankenhaus operiert und sind ausser Lebensgefahr. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft, er wird des versuchten Mordes beschuldigt.