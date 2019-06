Gesunkenes Ausflugsschiff aus der Donau geborgen

Vor 75 Jahren sprang er schon mal über der Normandie ab – nun hat es Rice erneut getan

Am 6. Juni 1944 springt Tom Rice über der Normandie aus dem Flieger. Unter ihm Feindesland. Nazis, die in das Dunkel der Nacht feuern, um die Alliierten Fallschirmjäger zu stoppen.

Bereits beim Apsrung läuft alles schief. Der 22-Jährige will sich aus der Tür schwingen, bleibt aber an der linken Achselhöhle hängen. Es schlägt ihn an die Seite des Flugzeugs und es schwingt ihn wieder ins Innere. Rice streckt seinen Arm durch, kann sich schliesslich befreien und segelt in horrendem Tempo dem …