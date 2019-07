Ermittlungen nach «Ibiza-Video» laut Medienbericht ausgedehnt

Zehn Tage Haft für Kreml-Kritiker Nawalni

Im Russland muss Regierungskritiker Alexej Nawalni wegen seiner Teilnahme an einer Demonstration für zehn Tage ins Gefängnis. Ein Gericht in Moskau befand ihn am Montag für schuldig, das Gesetz gebrochen zu haben, als er sich an dem Strassenprotest im Juni beteiligte.

«Zehn Tage Gewahrsam wegen einer Kundgebung gegen Willkür», kommentierte Nawalni das Urteil auf Twitter. «Das ist unangenehm, aber ich denke, ich habe das Richtige getan. Wenn wir schweigen und zu Hause sitzen, wird die Willkür …