Schach-Roboter bricht Siebenjährigen den Finger bei Turnier in Moskau

Der Siebenjährige – der zu den besten Nachwuchsspielern in Russland gehört – kam mit einem Schock und einem gebrochenen Finger davon. Schon am nächsten Tag konnte er das Spiel gegen den Roboter beenden. (fwe)

Chinesische Raumfahrtstation CSS erfolgreich vergrössert

Die chinesische Raumstation «Tiangong» (himmlischer Platz) hat sich erfolgreich vergrössert. Drei chinesische Astronauten begaben sich am Montag erstmals in das wenige Stunden zuvor angedockte Modul «Wentian», das am Vortag ins All gestartet war. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder der drei Astronauten in blauen Overalls, die in die Kamera lächelten und winkten.