Georgien zieht geplantes «Agenten»-Gesetz nach Protesten zurück

Nach Protesten hat Georgien im Südkaukasus einen umstrittenen Gesetzentwurf über die Einführung eines Registers für «ausländische Agenten» zurückgezogen. Das teilte die Regierungspartei Georgischer Traum am Donnerstag in der Hauptstadt Tiflis mit. (saw/sda/dpa)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bachmut hält – aber die Moral ist bei den Ukrainern am Boden

Heftiger Raketenbeschuss in ganzer Ukraine +++ AKW Saporischschja vom Stromnetz getrennt

Neue Erkenntnisse zur Sprengung von Nord Stream 2 – was wir wissen

In der Nacht zum 26. September letzten Jahres vermeldete der Betreiber der beiden Nord-Stream-Pipelines einen Druckabfall in drei von vier Röhren. Bei ersten Abklärungen wurden drei Lecks südöstlich der dänischen Insel Bornholm entdeckt, ein paar Tage später fand man einen 200 Meter langen Riss an einer der Röhren.