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Parlamentswahl in Zypern begonnen: Enges Rennen und neue Kräfte

Parlamentswahl in Zypern begonnen: Enges Rennen und neue Kräfte

In der EU-Inselrepublik Zypern ist am Sonntag die Wahl zu einem neuen Parlament für eine fünfjährige Legislaturperiode angelaufen.
24.05.2026, 09:1824.05.2026, 09:18

Die Wahllokale öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MESZ), wie der zyprische Rundfunk RIK berichtete. Laut Innenministerium werben insgesamt 17 Parteien und einige unabhängige Kandidaten um die Stimmen von rund 569'000 Wahlberechtigten. Für den Einzug ins Parlament gibt es eine Klausel von 3,6 Prozent der Stimmen.

A man casts his ballot at a polling station during the Turkish Cypriot leadership election in the Turkish-occupied northern part of the divided capital Nicosia, Cyprus, Sunday, Oct. 19, 2025. (AP Phot ...
Zypern wählt ein neues Parlament. (Archivbild)Bild: keystone

Umfragen deuten auf ein enges Rennen zwischen der konservativen Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) und der linken Aufbaupartei des Werktätigen Volkes (AKEL) hin. Gleichzeitig werden Zugewinne für rechtsgerichtete Kräfte sowie für politische Aussenseiter erwartet. Dazu zählen unter anderem die rechtsextreme Partei ELAM sowie eine Partei eines populistischen YouTubers und politischen Quereinsteigers, der 2024 als unabhängiger Kandidat ins Europäische Parlament gewählt wurde.

Rolle des Parlaments

Direkte Auswirkungen auf die Regierung hat die Wahl nicht: Die politische Macht liegt laut Verfassung beim Staatsoberhaupt, das direkt vom Volk gewählt wird. Der konservative Präsident Nikos Christodoulidis, der seit 2023 im Amt ist, bildet die Regierung und führt sie. Das Parlament übernimmt vor allem eine Kontrollfunktion. Die Wahl gilt daher als wichtiges Stimmungsbarometer für die Präsidentschaftswahl 2028.

Im Mittelpunkt des Wahlkampfes standen unter anderem die Folgen des Krieges im nahegelegenen Nahen Osten, die sich auf Preise und die wichtigste Einkommensquelle des Landes – den Tourismus – auswirken. Auch Themen wie Migration, Vetternwirtschaft und Korruption sowie die seit 1974 andauernde Besetzung des Nordens der Insel durch türkische Truppen und die daraus resultierende faktische Teilung der Insel wurden intensiv diskutiert.

Ablauf der Wahl

Die Wahllokale schliessen um 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ). Direkt im Anschluss werden erste Prognosen auf Basis von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe erwartet. Mit einem vorläufigen amtlichen Endergebnis wird gegen 19.30 Uhr MESZ gerechnet. (sda/dpa)

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